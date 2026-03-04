В Архангельской области отмечен рост случаев острых кишечных инфекций и пневмоний

В Архангельской области зафиксировано увеличение числа заболевших острыми кишечными инфекциями и внебольничными пневмониями за последнюю неделю.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 23 февраля по 1 марта зарегистрировано 468 случаев острых кишечных инфекций. Также специалисты отмечают рост числа внебольничных пневмоний.

Показатель заболеваемости пневмониями составил 4,1 на 100 тысяч населения, что свидетельствует о тенденции к увеличению подобных случаев в регионе.

Всплеск заболеваемости может быть связан с сезонными факторами и особенностями эпидемиологической ситуации в этот период.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и информирует население о необходимости соблюдать меры предосторожности для снижения риска распространения инфекций.