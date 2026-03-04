В Алтайском крае за два месяца 2026 года зарегистрировано более 2 тысяч новорождённых

В первые два месяца 2026 года в Алтайском крае зарегистрировано 2186 новорождённых.

По данным регионального Минздрава, среди появившихся на свет детей 1142 мальчика и 1044 девочки.

В настоящее время в регионе функционируют перинатальные центры и родильные дома, оснащённые современным оборудованием.

Обеспечение медицинских учреждений новейшими технологиями способствует повышению качества медицинской помощи матерям и новорождённым.

В Минздраве отмечают, что будущие родители могут рассчитывать на современные стандарты медицинского обслуживания в Алтайском крае.