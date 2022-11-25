Ученые пришли к выводу, что 8 стаканов воды в день - это слишком много

"Это исследование показывает, что распространенное мнение о том, что мы все должны выпивать восемь стаканов воды (или около двух литров в день), вероятно, слишком высоко для большинства людей в большинстве ситуаций, и политика одного размера для всех в отношении воды не подтверждается этими данными", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Рекомендуемое потребление двух литров воды в день редко соответствует нашим реальным потребностям, а во многих ситуациях даже слишком велико. Учитывая, что около половины нашего ежедневного потребления воды поступает с пищей, по оценкам ученых, нам действительно нужно всего от 1,5 до 1,8 литров в день.Предыдущие исследования в этой области зависели от опросов, проводимых на небольших выборках людей, но теперь ученые по всему миру сотрудничают для измерения оборота воды с использованием метода стабильных изотопов.Они опросили 5604 человека в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 разных стран. В исследовании приняли участие люди, выпивавшие стакан воды, в которой некоторые молекулы водорода были заменены стабильным изотопом элемента под названием дейтерий, который естественным образом содержится в организме человека и совершенно безвреден.Скорость выведения лишнего дейтерия показывает, насколько быстро циркулирует вода в организме. Те, кто живет в жарких и влажных условиях и на больших высотах, а также спортсмены, беременные и кормящие женщины нуждаются в большем количестве воды, так как исследования показали, что у них выше оборот воды.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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