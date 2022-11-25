Кардиолог Шарафеев: тип фигуры влияет на склонность к болезням сердца

«Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний действительно зависит от фигуры»

«Висцеральный жир – это гормональный орган, который вырабатывает около 30 различных биологически активных веществ. Большая часть из них крайне отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему», - цитируют врача «Известия».

Врач отметил в интервью Шарафеев напомнил, что различаются такие типы фигуры, как «яблоко» и «груша». Обладатели фигуры «яблоко» отличаются склонностью накапливать жир в зоне живота и талии. Люди с фигурой «груша», если полнеют, обзаводятся жировыми накоплениями в ягодицах, бедрах.По слова кардиолога, тип фигуры влияет на склонность к болезням сердца. В частности, если она является «яблоком», риск заполучить патологию сердечнососудистого свойства становится существенно выше. Шарафеев объяснил, что при данном типе часто возникает висцеральное ожирение, при котором отложения жира в брюшной полости формируются достаточно глубоко, окружая внутренние органы. Специалист предупредил, что при таком жироотложении человек не просто полнеет, но и может серьезно заболеть, у него возрастает склонность к образованию тромбов.Шарафеев уточнил, что талия у женщин не должна превышать в своем объеме 94 см. У мужчин – 102 см. Более высокие цифры говорят, что сердце и сосуды находятся под угрозой атеросклероза, инфаркта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему необходимо менять образ жизни людям после 40 лет.

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