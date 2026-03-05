Уфимцев сообщил о средней стоимости лечения онкологических заболеваний в России

Стоимость лечения онкологических заболеваний в России в среднем составляет несколько миллионов рублей. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, современные методы терапии, предоставляемые в рамках обязательного медицинского страхования, требуют значительных финансовых затрат. Уфимцев отметил, что не все препараты и исследования доступны в короткие сроки, что может влиять на организацию лечения.

В последние годы наблюдается рост интереса к программам добровольного онкологического страхования. Это связано с необходимостью дополнительной поддержки пациентов, проходящих лечение.

Вопрос доступности современных медицинских технологий и лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями остается актуальным. Специалисты подчеркивают важность своевременного получения необходимых медицинских услуг.

Уфимцев также обратил внимание на то, что развитие страховых программ может способствовать расширению возможностей для пациентов и поддержке системы здравоохранения.