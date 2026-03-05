Радий Хабиров отметил роль качественного питания для школьников Башкортостана

В ходе форума в Конгресс-холле глава Башкортостана Радий Хабиров обратил внимание на вопросы организации питания в образовательных учреждениях региона.

На выставке, развернутой в фойе, была представлена продукция, предназначенная для школьных столовых. Хабиров ознакомился с ассортиментом и обсудил вопросы сотрудничества с местными производителями.

В своем выступлении на пленарном заседании руководитель региона подчеркнул, что обеспечение качественного питания для детей является одной из приоритетных задач для республики.

По информации властей, с 2020 года в Башкортостане реализуется программа бесплатного питания для учеников начальных классов. Этот шаг был сделан одним из первых в стране.

Особое внимание уделяется взаимодействию с сельскохозяйственными кооперативами и другими местными поставщиками продукции, что позволяет поддерживать качество и безопасность питания в школах.

