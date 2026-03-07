Нарколог из Мурманска рассказал о рисках сочетания шампанского и сладостей на 8 Марта

В Мурманской области психиатр-нарколог Сергей Колосов обратил внимание на возможные риски для здоровья при употреблении шампанского вместе с кондитерскими изделиями в праздничные дни.

По словам Колосова, одновременное употребление игристого вина и сладких десертов может увеличить нагрузку на поджелудочную железу. Специалист отметил, что сочетание алкоголя с сахаром способствует увеличению количества потребляемых пустых калорий.

Колосов подчеркнул, что подобные пищевые привычки могут стать одной из причин набора лишнего веса. Он напомнил, что избыточное потребление калорий связано с дополнительной нагрузкой на органы пищеварения.

Тема сочетания алкоголя и сладостей актуальна в праздничные дни, когда традиционно принято дарить шампанское и конфеты. Медицинские специалисты предупреждают, что такие сочетания могут представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

В качестве альтернативы спиртным напиткам Колосов рекомендует рассмотреть безалкогольные варианты, такие как соки, морсы или фруктово-ягодные напитки. По его мнению, это может снизить потенциальные риски для здоровья в праздничный период.