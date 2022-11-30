«Оральные контрацептивы либо гормональные препараты, которые применяются для предохранения от беременности или с целью гормонально-заместительной терапии».

Терапевт Хухрев указал на ведущие к тромбам лекарства в интервью «Москве 24»:Специалист объяснил, что под действием данных средств иногда происходят изменения в том, как распределяется жидкость в организме. В результате увеличивается подверженность свертываемости крови, ведущей к образованию тромбов.Хухрев добавил, что прием вышеназванных лекарств не означает, что склонность к тромбозу возникает автоматически. В частности, вероятность появления тромбов при их использовании может стать более существенной у курильщиков или у тех, в чьей семье уже встречались случаи тромбоза у родственников.Тромбы в виде гелеобразных сгустков крови, как правило, возникают в артериях и венах конечностей, при этом они могут отрываться и перемещаться с кровотоком в разные части тела. Особенно опасными являются крупные тромбы, которые могут закупорить сосуды стратегически важных органов и вызвать угрожающие жизни нарушения кровообращения – например, в виде легочной эмболии или инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у современных мужчин врачи все чаще фиксируют гинекомастию , увеличение грудных желез.

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