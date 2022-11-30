Терапевт Хухрев указал на ведущие к тромбам лекарства

415 Фото: https://unsplash.com/photos/wZHDa7cD7Ps
кровь

По словам терапевта Алексея Хухрева, гормональные препараты в некоторых случаях повышают риск тромбоза.

Терапевт Хухрев указал на ведущие к тромбам лекарства в интервью «Москве 24»:

«Оральные контрацептивы либо гормональные препараты, которые применяются для предохранения от беременности или с целью гормонально-заместительной терапии».

Специалист объяснил, что под действием данных средств иногда происходят изменения в том, как распределяется жидкость в организме. В результате увеличивается подверженность свертываемости крови, ведущей к образованию тромбов.

Хухрев добавил, что прием вышеназванных лекарств не означает, что склонность к тромбозу возникает автоматически. В частности, вероятность появления тромбов при их использовании может стать более существенной у курильщиков или у тех, в чьей семье уже встречались случаи тромбоза у родственников.

Терапевт напомнил о заболеваниях, которые могут обостряться в жару


Тромбы в виде гелеобразных сгустков крови, как правило, возникают в артериях и венах конечностей, при этом они могут отрываться и перемещаться с кровотоком в разные части тела. Особенно опасными являются крупные тромбы, которые могут закупорить сосуды стратегически важных органов и вызвать угрожающие жизни нарушения кровообращения – например, в виде легочной эмболии или инсульта.

Врач указал на ошибки в измерении сатурации


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у современных мужчин врачи все чаще фиксируют гинекомастию, увеличение грудных желез.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Врач Хухрев: два симптома проявляются при заражении любым штаммом
Терапевт Хухрев предупредил об опасных действиях при боли в груди
Терапевт назвал способ быстрее выздороветь при ОРВИ
Теги : риск тромбов, лекарства, Алексей Хухрев