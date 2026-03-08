В Нижегородской поликлинике стартует программа по снижению веса среди медработников

С 12 марта в поликлинике №30 Нижнего Новгорода начнётся программа, направленная на снижение веса среди сотрудников медицинского учреждения.

Медицинский персонал получит поддержку специалистов областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В рамках инициативы предусмотрены занятия фитнесом непосредственно на рабочих местах, а также индивидуальные консультации с диетологом и эндокринологом.

Участникам также предложат психологическую поддержку, в том числе работу над отказом от сладкого. Программа рассчитана на постепенное снижение индекса массы тела на 5–7% и увеличение физической активности на 30%.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия могут способствовать формированию здоровых привычек среди медицинских работников и повышению их информированности о вопросах профилактики.

За ходом реализации программы будет вестись наблюдение, а специалисты центра планируют оценить эффективность подхода после завершения марафона.