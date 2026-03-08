В Алтайском крае не отмечают роста числа случаев гриппа и ОРВИ

В Алтайском крае за период с 23 февраля по 1 марта зарегистрировано 11 900 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным лабораторных исследований, среди заболевших выявляются в основном вирусы, не относящиеся к гриппу, включая риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

В региональном ведомстве сообщили, что примерно половина жителей края — около одного миллиона человек — прошли вакцинацию против гриппа.

Ситуация с заболеваемостью в настоящее время оценивается как стабильная, специалисты продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки.

Медицинские работники напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики для снижения риска распространения ОРВИ и гриппа.