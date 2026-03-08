В Сан-Хосе исламский центр организовал бесплатные медицинские консультации для всех жителей

В городе Сан-Хосе (США) исламский центр Evergreen открыл бесплатный прием врачей для местных жителей, сообщает localnewsmatters.org.

Каждое воскресенье в центре работают медики-волонтеры, оказывающие помощь вне зависимости от религиозной принадлежности посетителей.

Горожане могут получить консультации у стоматолога, психиатра, терапевта, а также пройти базовые медицинские обследования и сдать анализы.

Организаторы отмечают, что инициатива направлена на поддержку всех жителей города, включая представителей разных конфессий.

В центре подчеркивают, что многие обращаются не только за медицинскими услугами, но и за советом и поддержкой, что способствует укреплению взаимопомощи в сообществе.