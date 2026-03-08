Ортопед из Новосибирска объяснил, каковы причины развития сколиоза

Ортопед из Новосибирска рассказал о факторах, которые могут приводить к формированию сколиоза у подростков. По его словам, данное состояние чаще всего диагностируется в период активного роста организма, обычно в возрасте от 12 до 16 лет.

Одним из первых признаков сколиоза специалист назвал различие в высоте плеч, даже при внешне ровной осанке. На ранних этапах развития патологии возможна коррекция без хирургического вмешательства, в том числе с помощью корсетов, лечебной гимнастики, массажа и физиотерапевтических процедур.

Лечение сколиоза требует продолжительного времени и системного подхода. Для достижения заметных изменений, по словам ортопеда, необходимо пройти не менее трёх курсов терапии.

Сколиоз может представлять опасность для здоровья подростков, поскольку формируется в период интенсивного роста, когда опорно-двигательный аппарат наиболее уязвим. Раннее выявление признаков искривления позвоночника позволяет повысить эффективность лечения.

Специалисты рекомендуют уделять внимание осанке и регулярно проходить профилактические осмотры, чтобы своевременно обнаружить возможные изменения в положении позвоночника.