Остеопат Скляр рассказала о влиянии высоких каблуков на состояние спины

Остеопат Елена Скляр сообщила, что регулярное ношение обуви на каблуках выше четырех сантиметров может оказывать неблагоприятное воздействие на позвоночник.

По словам Скляр, такие каблуки приводят к смещению центра тяжести таза вперед, что способствует формированию выраженного прогиба в поясничном отделе спины. Это изменение осанки может стать фактором риска для здоровья позвоночника.

Эксперт также отметила, что для повседневной носки рекомендуется выбирать обувь, соответствующую физиологическим особенностям стопы.

В медицинском сообществе отмечается, что поддержание правильной осанки и выбор подходящей обуви могут играть важную роль в профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, Скляр выделила сон на животе как одну из привычек, которая может негативно сказываться на состоянии шеи и поясницы. Она подчеркнула значимость внимательного отношения к ежедневным привычкам для сохранения здоровья спины.

