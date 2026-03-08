В Пензенской области рассказали о правилах вакцинации от ВПЧ для детей

В Пензенской области специалисты «Городской детской поликлиники» сообщили о порядке проведения вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) для детей. По их информации, прививки будут выполняться в государственных медицинских учреждениях при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

В настоящее время вакцинация от ВПЧ не включена в перечень обязательных прививок, утверждённый Министерством здравоохранения России. Это означает, что массовая бесплатная иммунизация детского населения по данной инфекции пока не проводится.

По данным специалистов, науке известно более 200 разновидностей ВПЧ, из которых около 40 могут поражать аногенитальную область. Не менее 14 типов вируса относятся к высокоонкогенным, то есть ассоциированы с развитием онкологических заболеваний.

Вопрос вакцинации от ВПЧ приобретает особую значимость в связи с рисками, которые может представлять этот вирус для здоровья детей и подростков. Специалисты обращают внимание на важность информирования населения о возможностях профилактики.

