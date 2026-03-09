В Брянской области для женщин провели обучающие встречи по вопросам здоровья

В медицинских учреждениях Брянской области прошли мероприятия, направленные на информирование женщин по вопросам здоровья и профилактики.

В Климовской центральной районной больнице для пациенток была организована встреча с участием специалистов, среди которых были медицинские работники, социальный работник и психолог. В Суземской районной больнице женщины получили возможность пройти профилактические обследования.

В женской консультации городской поликлиники №4 будущим матерям рассказали о профилактике насилия в семье и особенностях грудного вскармливания. Акушер-гинеколог Юлия Ишуткина провела лекцию, где разъяснила вопросы, связанные с поступлением в родильный дом, необходимыми обследованиями и симптомами, на которые стоит обратить внимание.

Профилактические мероприятия, подобные этим, могут способствовать повышению осведомлённости женщин о состоянии своего здоровья и мерах предосторожности.

Врачи-специалисты продолжают проводить приёмы, профилактические осмотры и диагностические исследования для своевременного выявления возможных нарушений.