В Забайкалье владельца фермы привлекли к ответственности за нарушение мер по бруцеллёзу

В марте 2026 года в Забайкальском крае возбуждено административное дело в отношении собственника фермерского хозяйства, который не выполнил предписанные меры по предотвращению распространения бруцеллёза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора региона.

По данным ведомства, бруцеллёз может передаваться человеку при контакте с биологическими выделениями инфицированных животных, а также при употреблении продуктов животноводства, заражённых этой инфекцией.

В случае отсутствия своевременного лечения заболевание способно привести к осложнениям, включая поражения нервной системы, такие как энцефалит и менингит.

Бруцеллёз также может затрагивать опорно-двигательный аппарат, что в отдельных случаях приводит к развитию инвалидности.

В Россельхознадзоре подчеркнули важность соблюдения санитарных и ветеринарных требований для предотвращения распространения инфекции среди людей и животных.