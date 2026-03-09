В Свердловской области четыре года не регистрируют передачу ВИЧ от матери ребенку

В Свердловской области на протяжении последних четырех лет не зафиксировано случаев передачи ВИЧ от матери ребенку.

По данным региональных медицинских организаций, этого удалось достичь благодаря внедрению современных методов диагностики и терапии. Женщины проходят обследование на ВИЧ на ранних сроках беременности, что позволяет своевременно начать необходимое лечение.

При выявлении ВИЧ-инфекции беременным назначается специальная терапия, адаптированная для данного периода. Такой подход способствует снижению риска передачи вируса ребенку.

В регионе отмечается один из самых высоких показателей по числу детей, рожденных женщинами с ВИЧ — с начала наблюдений их количество достигло 26 тысяч.

Медицинские специалисты подчеркивают важность регулярного обследования и постоянного наблюдения для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В Свердловской области доступны различные форматы тестирования, что позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях.