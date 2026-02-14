В Якутии прошли мероприятия по профилактике диабета среди студентов и школьников

В образовательных учреждениях Якутии состоялись мероприятия, направленные на информирование о профилактике сахарного диабета среди молодежи.

В рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» для студентов Вилюйского педагогического колледжа и школьников были проведены встречи, в которых приняли участие 103 человека. Участникам рассказали о первых признаках заболевания и особенностях рациона при диабете.

Организаторы акцентировали внимание на необходимости регулярного контроля уровня сахара в крови и поддержания здорового образа жизни.

Министр здравоохранения республики Лена Афанасьева отметила, что профилактические меры способствуют сохранению здоровья и качества жизни населения региона.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и предусматривает дальнейшее проведение образовательных и информационных мероприятий для разных возрастных групп.