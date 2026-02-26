В Свердловской области отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

В регионе зафиксировано уменьшение числа случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, после новогодних праздников наблюдался заметный рост заболеваемости, однако в настоящее время ситуация стабилизируется. Среди выявленных вирусов специалисты отмечают сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и вирусы гриппа.

Для контроля распространения инфекций в области продолжают действовать дополнительные противоэпидемические меры. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что такие меры направлены на снижение рисков для здоровья населения.

Сезонные всплески заболеваемости ОРВИ и гриппом характерны для зимнего периода и требуют внимания со стороны медицинских служб. В этот период важно своевременно выявлять случаи заболевания и проводить необходимые санитарные мероприятия.

Региональные специалисты продолжают мониторинг эпидемиологической ситуации и информируют население о предпринимаемых мерах по ограничению распространения вирусных инфекций.