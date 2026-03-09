Волгоградцам рассказали о влиянии физической активности на здоровье организма

Волгоградским жителям напомнили о значении регулярной физической активности для поддержания здоровья. Эксперт отметил, что движение играет важную роль в функционировании различных систем организма.

По словам специалиста, сокращения мышц способствуют продвижению лимфы и венозной крови к сердцу, а также выделению миокинов, которые оказывают положительное влияние на обменные процессы. При недостатке физической нагрузки мышечные волокна могут постепенно замещаться жировой тканью, а фасции теряют эластичность, что может привести к появлению хронических болей.

Также отмечается, что движение способствует улучшению кровоснабжения головного мозга и стимулирует выработку белка BDNF, который необходим для поддержания работы нейронов. Физическая активность оказывает влияние на органы пищеварения, способствуя профилактике запоров и застоя желчи.

Тема сохранения активности приобретает особую актуальность в условиях современного образа жизни, когда многие проводят значительное время в малоподвижном состоянии. Специалисты подчеркивают, что регулярные движения могут представлять важность для поддержания общего самочувствия.

Медики рекомендуют учитывать индивидуальные особенности при выборе уровня физической нагрузки и соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать возможные риски для здоровья.