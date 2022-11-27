Нутрициолог Строков: эти 3 продукта считаются здоровыми, но это не так
Диетические продукты — лишь один из многих примеров, казалось бы, более здоровой пищи. Пищевая промышленность рекламирует некоторые продукты как более полезные, чем они есть на самом деле.
Если вы стремитесь питаться здоровой пищей или похудеть, вы можете прочитать много интересных фактов о питании и калорийности пищи. Продукты часто являются полезными в теории, но на практике содержат множество нежелательных добавок. Ключевое слово здесь — обработка.
Будьте осторожны с продуктами переработки
В результате обработки, продукты, которые могут быть очень полезными в своем естественном состоянии, становятся вредными для здоровья в результате химических процессов и искусственных добавок.
Мясные веганские альтернативы
"Промышленно производимые веганские альтернативы мясу производятся, чтобы максимально походить на вкус и текстуру продуктов животного происхождения. Поэтому искусственные ароматизаторы и связующие вещества добавляются в большом количестве. Поэтому с этими продуктами более важно, чем обычно, тщательно проверять список ингредиентов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Хорошие веганские источники белка включают бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица.
Белый рис
Рис, как правило, считается полезным гарниром, который насыщает вас — по сравнению с хлебом и макаронами многие люди думают, что они сделали бы более здоровый выбор с рисом.
Витамины и минералы в основном скрыты в тонкой оболочке. Коричневый рис — лучший выбор, если вы хотите не только получить больше питательных веществ из рисовой муки, но и больше клетчатки.
Сухой овощной бульон
"Поскольку усилитель вкуса глутамат считается вредным для здоровья, многие производители прибегают к маленьким хитростям и прячут добавку, пусть и в меньших количествах, за другими терминами, такими как дрожжевой экстракт или приправа".
Помимо дрожжевого экстракта и приправ, овощные бульоны часто обогащены ароматизаторами или содержат слишком много соли.
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