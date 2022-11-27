Нутрициолог Строков: эти 3 продукта считаются здоровыми, но это не так

Будьте осторожны с продуктами переработки

Мясные веганские альтернативы

"Промышленно производимые веганские альтернативы мясу производятся, чтобы максимально походить на вкус и текстуру продуктов животного происхождения. Поэтому искусственные ароматизаторы и связующие вещества добавляются в большом количестве. Поэтому с этими продуктами более важно, чем обычно, тщательно проверять список ингредиентов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Белый рис

Сухой овощной бульон

"Поскольку усилитель вкуса глутамат считается вредным для здоровья, многие производители прибегают к маленьким хитростям и прячут добавку, пусть и в меньших количествах, за другими терминами, такими как дрожжевой экстракт или приправа".

Если вы стремитесь питаться здоровой пищей или похудеть, вы можете прочитать много интересных фактов о питании и калорийности пищи. Продукты часто являются полезными в теории, но на практике содержат множество нежелательных добавок. Ключевое слово здесь — обработка.В результате обработки, продукты, которые могут быть очень полезными в своем естественном состоянии, становятся вредными для здоровья в результате химических процессов и искусственных добавок.Хорошие веганские источники белка включают бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица.Рис, как правило, считается полезным гарниром, который насыщает вас — по сравнению с хлебом и макаронами многие люди думают, что они сделали бы более здоровый выбор с рисом.Витамины и минералы в основном скрыты в тонкой оболочке. Коричневый рис — лучший выбор, если вы хотите не только получить больше питательных веществ из рисовой муки, но и больше клетчатки.Помимо дрожжевого экстракта и приправ, овощные бульоны часто обогащены ароматизаторами или содержат слишком много соли.Ранее МедикФорум писал о признаках рака яичников.

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