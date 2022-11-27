Врач Андреева: вы должны знать эти 4 фактора риска инсульта

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Врач Андреева: вы должны знать эти 4 фактора риска инсульта


Важные факторы риска инсульта часто остаются незамеченными. 


"Исследователи пришли к выводу, что более двух третей пациентов с инсультом имели по крайней мере один основной фактор риска, который еще не был диагностирован", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Инсульт: четыре наиболее распространенных неизвестных фактора риска


1. Дислипидемия 

"74 процента всех обследованных пациентов с инсультом имели так называемую дислипидемию, хотя в то время она не была диагностирована более чем у половины из них". 


Дислипидемия — это нарушение липидного обмена, характеризующееся изменением состава липидов крови.

Симптомы могут включать:
  • затуманенное беловатое кольцо в глазу 
  • боль в верхней части живота 
  • боль в груди 
2. Гипертония

После дислипидемии вторым по распространенности недиагностированным фактором риска (23,7%) была гипертония, то есть высокое кровяное давление. 

Симптомы высокого кровяного давления:  
  • головокружение 
  • нарушения сна 
  • головная боль 
  • одышка 
  • стеснение в груди 
3. Мерцательная аритмия 

Третьим наиболее распространенным невыявленным фактором риска (10,2%) является мерцательная аритмия, в основном хроническая сердечная аритмия. 

"Наиболее распространенным симптомом является учащенное сердцебиение, которое вы чувствуете в груди и горле. Затем сердце обычно бьется быстрее и нерегулярнее, чем обычно".

Другие возможные симптомы:
  • сбивчивое дыхание
  • чувство слабости 
  • головокружение и боль в груди
4. Диабет 

Сахарный диабет с показателем 5,2 процента занял четвертое место среди нераскрытых факторов риска инсульта.

Общие симптомы:
  • частое мочеиспускание 
  • сильное чувство жажды 
  • сухая или зудящая кожа 
  • усталость 
  • потеря веса

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