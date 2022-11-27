Врач Андреева: вы должны знать эти 4 фактора риска инсульта
Важные факторы риска инсульта часто остаются незамеченными.
"Исследователи пришли к выводу, что более двух третей пациентов с инсультом имели по крайней мере один основной фактор риска, который еще не был диагностирован", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Инсульт: четыре наиболее распространенных неизвестных фактора риска
1. Дислипидемия
"74 процента всех обследованных пациентов с инсультом имели так называемую дислипидемию, хотя в то время она не была диагностирована более чем у половины из них".
Дислипидемия — это нарушение липидного обмена, характеризующееся изменением состава липидов крови.
Симптомы могут включать:
- затуманенное беловатое кольцо в глазу
- боль в верхней части живота
- боль в груди
После дислипидемии вторым по распространенности недиагностированным фактором риска (23,7%) была гипертония, то есть высокое кровяное давление.
Симптомы высокого кровяного давления:
- головокружение
- нарушения сна
- головная боль
- одышка
- стеснение в груди
Третьим наиболее распространенным невыявленным фактором риска (10,2%) является мерцательная аритмия, в основном хроническая сердечная аритмия.
"Наиболее распространенным симптомом является учащенное сердцебиение, которое вы чувствуете в груди и горле. Затем сердце обычно бьется быстрее и нерегулярнее, чем обычно".
Другие возможные симптомы:
- сбивчивое дыхание
- чувство слабости
- головокружение и боль в груди
Сахарный диабет с показателем 5,2 процента занял четвертое место среди нераскрытых факторов риска инсульта.
Общие симптомы:
- частое мочеиспускание
- сильное чувство жажды
- сухая или зудящая кожа
- усталость
- потеря веса
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