Врач Андреева: вы должны знать эти 4 фактора риска инсульта

"Исследователи пришли к выводу, что более двух третей пациентов с инсультом имели по крайней мере один основной фактор риска, который еще не был диагностирован", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Инсульт: четыре наиболее распространенных неизвестных фактора риска

"74 процента всех обследованных пациентов с инсультом имели так называемую дислипидемию, хотя в то время она не была диагностирована более чем у половины из них".

затуманенное беловатое кольцо в глазу

боль в верхней части живота

боль в груди

головокружение

нарушения сна

головная боль

одышка

стеснение в груди

"Наиболее распространенным симптомом является учащенное сердцебиение, которое вы чувствуете в груди и горле. Затем сердце обычно бьется быстрее и нерегулярнее, чем обычно".

сбивчивое дыхание

чувство слабости

головокружение и боль в груди

частое мочеиспускание

сильное чувство жажды

сухая или зудящая кожа

усталость

потеря веса

Дислипидемия — это нарушение липидного обмена, характеризующееся изменением состава липидов крови.После дислипидемии вторым по распространенности недиагностированным фактором риска (23,7%) была гипертония, то есть высокое кровяное давление.Третьим наиболее распространенным невыявленным фактором риска (10,2%) является мерцательная аритмия, в основном хроническая сердечная аритмия.Сахарный диабет с показателем 5,2 процента занял четвертое место среди нераскрытых факторов риска инсульта.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака яичников.

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