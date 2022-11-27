Дефицит витамина D увеличивает риск смерти – как этого избежать

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Дефицит витамина D увеличивает риск смерти – как этого избежать


Дефицит витамина D увеличивает риск смерти на 25 процентов. Повышение уровня витамина D может решить проблему.


Вряд ли какой-либо витамин выполняет в организме столько важных функций, как витамин D. Он помогает укрепить мышцы и кости, может защитить от рака или болезни Альцгеймера и играет центральную роль в иммунной системе. С другой стороны, согласно недавнему исследованию, дефицит витамина D может нанести вред организму и даже увеличить риск смерти.

"Ученые обнаружили, что уровни витамина D и смертность связаны. Причинно-следственная связь была обнаружена для значений ниже 50 нмоль/л (наномолей на литр), но не для значений выше этого", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Дефицит витамина D может привести к смерти


Результаты исследования:
  • Уровень смертности был значительно увеличен на 25 процентов у участников с уровнем 25 нмоль/л по сравнению с 50 нмоль/л. То есть после того, как исследователи скорректировали цифры для других переменных, риск смерти был самым высоким для людей с низким уровнем витамина D ниже 25 нмоль/л.
  • Риск смерти резко снижался при повышении концентрации до 50 нмоль/л.
  • При уровнях от 75 до 125 нмоль/л смертность больше не снижалась.
Ассоциация была продемонстрирована для смертности из-за:
  • Рак
  • Сердечно-сосудистые заболевания 
  • Респираторные заболевания

Кому имеет смысл принимать пищевые добавки с витамином D


Только те, кто действительно страдает от дефицита, должны принимать витамин D в качестве пищевой добавки. 

«Все люди со значением витамина D ниже 50 нмоль/л должны увеличить его уровень».

Однако, по результатам их исследования, не представляется необходимым добиваться очень высоких значений.


Дефицит витамина D в три раза увеличивает риск преждевременной смерти


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