Почтовые отделения подготовят сотрудников к реализации лекарств в селах

В отделениях «Почты России» планируется организовать продажу лекарственных средств для жителей отдалённых населённых пунктов, где отсутствуют аптеки.

Министерство здравоохранения России разработало список из 132 препаратов, которые охватывают наиболее распространённые заболевания. Перечень будет использоваться для формирования ассортимента медикаментов, доступных в почтовых отделениях.

Реализация инициативы предусматривает прохождение сотрудниками почты специальной переподготовки, что позволит им работать с лекарственными средствами в рамках новых требований.

В ряде регионов уже были проведены пилотные проекты с использованием передвижных аптечных пунктов, которые доставляли медикаменты в небольшие сёла и деревни.

Введение продажи лекарств через почтовые отделения может повысить доступность медицинских препаратов для жителей сельской местности, где инфраструктура ограничена. Врачи отмечают, что такие меры способны улучшить обеспечение населения необходимыми средствами для поддержания здоровья.