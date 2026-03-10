В Кузбассе планируют начать трансплантацию стволовых клеток крови

В медицинских учреждениях Кузбасса готовятся к внедрению операций по трансплантации стволовых клеток крови. Об этом сообщили представители региональных властей.

По словам губернатора, в одной из больниц уже сформирована команда специалистов-гематологов, обладающих необходимой квалификацией для проведения подобных процедур. В настоящее время продолжается работа по оснащению отделений оборудованием, а также решаются вопросы, связанные с организацией пространства и коечного фонда.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения уточнили, что в регионе зарегистрировано 2 627 пациентов с онкогематологическими заболеваниями, которые могут нуждаться в специализированной помощи.

Развитие гематологической службы в Кузбассе предусмотрено до 2030 года. В рамках соответствующей дорожной карты центрами оказания помощи определены Кузбасская областная клиническая больница в Кемерове и городская клиническая больница №29 в Новокузнецке.

Специалисты отмечают, что внедрение трансплантации стволовых клеток крови может повысить доступность современных методов лечения для жителей региона. Власти подчеркивают, что реализация проекта требует комплексного подхода и межведомственного взаимодействия.