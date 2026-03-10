В Адыгее реализуют меры по увеличению продолжительности и качества жизни населения

В Республике Адыгея реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение продолжительности жизни и поддержание активного долголетия среди жителей региона.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году в сельских населённых пунктах были открыты семь новых врачебных амбулаторий. Кроме того, проведён капитальный ремонт пяти районных больниц и поликлиник, а для нужд первичного звена здравоохранения приобретено 15 единиц медицинского оборудования и 13 автомобилей.

Министр здравоохранения региона отметил, что задача заключается не только в увеличении числа прожитых лет, но и в обеспечении высокого качества жизни, чтобы люди могли дольше оставаться трудоспособными и социально активными.

Тема активного долголетия приобретает особую актуальность в связи с демографическими изменениями и необходимостью развития профилактических мер в здравоохранении.

Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что модернизация инфраструктуры здравоохранения, а также объектов культуры и спорта согласуется с инициативами «Единой России» и стратегическими задачами, определёнными Президентом России.