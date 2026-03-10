В Балашихе реализуются программы социальной поддержки для медицинских работников

В Балашихе продолжается внедрение мер социальной поддержки, направленных на привлечение и удержание медицинских специалистов в городских учреждениях здравоохранения.

Одной из ключевых инициатив стала программа «Социальная ипотека», предоставляющая врачам возможность приобретать жилье на льготных условиях. За время действия программы 31 сотрудник получил соответствующий сертификат.

Кроме того, порядка 490 работников медицинских организаций получают компенсацию аренды жилья через Министерство здравоохранения Московской области, еще семеро — за счет городской администрации.

Реализация подобных мер способствует формированию устойчивого кадрового состава и развитию системы здравоохранения в регионе.

По данным Балашихинской больницы, благодаря программам соцподдержки в учреждение удалось привлечь более 600 специалистов. Представители администрации отмечают, что такие меры способствуют обеспечению жителей округа качественной и доступной медицинской помощью.