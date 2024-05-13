«В микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры. При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ», - предупредила эндокринолог, беседуя с « Газетой.ru ».

Врач Гальянова объяснила, когда разогрев в микроволновке делает еду опасной. Медик отметила, что определенные риски для здоровья несет в себе разогревание пищи в посуде, не предназначенной для термообработки, или пластике.Гальянова уточнила, что разогрев в микроволновке еды, помещенной в неподходящую посуду или контейнер, может поспособствовать тому, что пища впитает бензол – вещество, выделяемое из пластика под действием нагревания. Проникая в организм, бензол способен влиять на появление мутаций и повреждения ДНК, а также на развитие окислительного стресса – все эти процессы тесно связаны с возникновением опухолей.Для разогрева еды лучше использовать керамическую или специальную стеклянную посуду, считает врач. Что касается пластиковых емкостей, они также должны быть специальными, промаркированными соответствующим знаком (цифра 5 внутри треугольника либо символ микроволновки).Также, по мнению эксперта, разогревание пищи в микроволновой печи должно быть ограниченным по времени – если еду нужно греть дольше одной минуты, она теряет часть полезных веществ. В целом для разогрева предпочтительнее использовать духовку или плиту, а не микроволновку, резюмировала медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая еда ведет к преждевременному старению организма

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