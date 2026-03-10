Порог нормального давления пересмотрен: теперь ориентир — 130 на 80

В медицинском сообществе пересмотрены подходы к определению нормального артериального давления. Новые данные указывают, что значения выше 120 на 80 мм рт. ст. могут быть связаны с постепенным увеличением риска осложнений.

Ранее граница в 140 на 90 считалась стандартной, однако исследования показывают, что даже небольшое снижение давления — на 10–15 мм рт. ст. — может снизить вероятность развития инфаркта или инсульта. Это стало одной из причин для пересмотра критериев.

Эксперты отмечают, что увеличение продолжительности жизни приводит к накоплению факторов, связанных с повышенным давлением, что также учитывается при обновлении рекомендаций.

В случае, если показатели давления находятся в диапазоне 130–139 на 80–89 мм рт. ст. и отсутствуют серьёзные факторы риска, специалисты могут предложить изменить образ жизни без назначения медикаментозной терапии.

Обновлённые ориентиры отражают современные взгляды на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и подчеркивают важность регулярного контроля артериального давления.