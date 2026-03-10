В Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ выше средних значений на 24%

За прошедшую неделю в Свердловской области зафиксировано 31 тысяча случаев острых респираторных вирусных инфекций. По данным региональных служб, показатели заболеваемости остаются на уровне предыдущей недели.

В лабораторных исследованиях выявлены риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, а также сезонные коронавирусы. Специалисты отмечают, что распространение этих инфекций характерно для текущего времени года.

Сравнение с многолетней статистикой показывает, что текущий уровень заболеваемости превышает средние значения почти на четверть. Это свидетельствует о повышенной активности вирусных инфекций в регионе.

Санитарные врачи подчеркивают, что ситуация требует внимания, особенно в отношении групп риска, включая детей и пожилых людей. Всплеск ОРВИ может представлять опасность для отдельных категорий граждан.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости регулярного мытья рук, использования антисептиков, соблюдения дистанции и ношения масок в общественных местах. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обращаться в медицинские учреждения.