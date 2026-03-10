Врачи из Владимира участвовали в международной благотворительной миссии в Марокко

101 Фото: MedikForum.ru
Врачи из Владимира участвовали в международной благотворительной миссии в Марокко

Два врача из Владимирской области приняли участие в международной медицинской инициативе, прошедшей в Касабланке, Марокко, в рамках проекта «Операция Улыбка».

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОДКБ Владимир Корнилов и педиатр Екатерина Останина работали в составе команды специалистов из разных стран. За четыре дня они осмотрели около двухсот детей с врожденными дефектами лица.

В ходе миссии было проведено хирургическое лечение для 88 маленьких пациентов. Основное внимание уделялось детям с тяжелыми врожденными патологиями.

По данным организаторов, подобные благотворительные проекты направлены на оказание медицинской помощи детям, которые не могут получить специализированное лечение по месту жительства.

Участие российских специалистов в подобных инициативах способствует обмену опытом и поддержке международных программ по оказанию медицинской помощи детям с врожденными особенностями развития.

Читать MedikForum.ru в
В Заполярье внедряют современные методы помощи детям с тяжелыми заболеваниями
Старейшей детской больнице подарили новое оборудование
Наталья Кустова из Красноярска признана лучшей детской медсестрой России
В Минздраве разъяснили статус рекомендаций по цвету медицинской формы
В Башкирии отмечен рост числа случаев ОРВИ и гриппа за последнюю неделю
Врачи из Владимира участвовали в международной благотворительной миссии в Марокко