В России планируют изменить правила назначения принудительных работ

В Государственной думе рассматриваются поправки, которые могут скорректировать порядок назначения принудительных работ в России для определённых категорий граждан.

Документ был подготовлен на основе доклада уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой за 2024 год, который был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России, сообщил, что поправки уточняют положения ранее рассмотренного законопроекта о внесении изменений в уголовное законодательство.

Согласно проекту, предлагается отказаться от использования общего перечня социально значимых заболеваний и перейти к специальному списку заболеваний, при которых невозможно назначение наказания в виде принудительных работ.

В этот перечень могут войти такие состояния, как злокачественные опухоли, сахарный диабет и артериальная гипертензия, поскольку они требуют особого медицинского наблюдения, применения специфических препаратов и соблюдения определённого режима дня.

Эксперты отмечают, что изменения направлены на учёт медицинских особенностей и обеспечение необходимой поддержки лицам с хроническими заболеваниями.