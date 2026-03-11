В России уточнили критерии назначения принудительных работ по медицинским показаниям

В России подготовлены изменения в законопроект, регулирующий назначение принудительных работ, с учетом медицинских критериев. Соответствующие поправки были рассмотрены и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 10 марта.

Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, новые положения уточняют ранее предложенные изменения в уголовное законодательство. В частности, теперь документ предусматривает исключение возможности применения данного наказания при наличии определённых медицинских показаний.

По информации источников издания, поправки направлены на более точное определение случаев, когда принудительные работы не могут быть назначены по состоянию здоровья.

Введение медицинских критериев в уголовное законодательство может затронуть широкий круг лиц, для которых выполнение принудительных работ связано с ограничениями по здоровью. Это изменение призвано обеспечить соблюдение прав граждан при назначении наказаний.

Владимир Груздев отметил, что корректировка законодательства позволит учитывать индивидуальные медицинские особенности осуждённых. По его словам, подобный подход соответствует современным стандартам правоприменения и способствует более справедливому назначению мер уголовной ответственности.