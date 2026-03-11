Депутаты Госдумы рассказали о способах поддержания здоровья в весенний период

В период межсезонья депутаты Государственной думы поделились рекомендациями по поддержанию здоровья, обращая внимание на особенности весенней погоды.

Алексей Куринный отметил, что профилактические меры включают прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и вакцинацию. По его словам, сезон прививок завершается, однако ситуация может измениться при появлении новых штаммов вирусов.

Эксперты подчеркивают, что умеренное использование витаминных добавок также способствует поддержанию энергии и общего самочувствия.

Тема сохранения здоровья в переходные периоды года регулярно становится предметом обсуждения среди специалистов, поскольку в это время возрастает риск простудных заболеваний.

Депутаты рекомендуют обращать внимание на погодные условия и соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения сезонных заболеваний.