Врач Гедиев: разминка 10–15 минут помогает сохранить мышечную силу с возрастом

Регулярная разминка перед физической нагрузкой способствует поддержанию мышечной силы и координации, сообщил врач Гедиев.

По его словам, постепенное разогревание тканей и активация стабилизирующих мышц делают движения более точными и уменьшают вероятность перегрузочных повреждений.

В спортивной медицине отмечается, что подготовка к тренировкам снижает риск травм, особенно при занятиях бегом и игровыми видами спорта.

Эксперты считают, что систематические тренировки без травм позволяют поддерживать мышечную массу, подвижность суставов и координацию движений.

Гедиев обращает внимание на то, что даже короткая разминка может быть важной частью профилактики травм и поддержания физической активности с возрастом.