Разминка на каждый день для активного долголетия

«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что различные заболевания позвоночника и патологии суставов — это результат блокад в мышцах. Простая разминка, которая всем нам известна со школы и которую каждый может выполнять дома, способна снять эти блокады и предотвратить массу других проблем», — говорит доктор.

Профилактическая гимнастика способна существенно продлить активное долголетие и сохранить работоспособность суставов и мышц.

Специалист утверждает, что нет необходимости пропадать в спортивном зале часами. Достаточно ежедневно выделять на простую разминку всего 10-15 минут, и ваше тело скажет вам спасибо. Более того — улучшится не только физическое состояние, но и эмоциональное.Для поддержания мышц в тонусе не требуется какой-то специальный комплекс. Достаточно простых упражнений, в которых будут задействованы все суставы и разные группы мышц: приседания, вращения головой, махи руками и ногами, прыжки, повороты туловища, наклоны и так далее.Доктор отмечает, что перед началом упражнений важно разогреть все группы мышц. Начинать нужно всегда с самых простых упражнений. Если вам сложно выполнить сразу все упражнения, разбейте их на группы и на несколько подходов.Прорабатывайте все группы мышц и суставов. Не делайте долгих перерывов, старайтесь заниматься каждый день. Уделяйте особое внимание коленным и тазобедренным суставам.