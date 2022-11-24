«Ксантелазмы» в глазах - признак высокого холестерина и болезней сердца

«Желтовато-оранжевые восковые наросты на коже могут говорить вам, что у вас нездоровый уровень холестерина. Если вы заметили эти наросты на любом участке кожи, обратитесь к врачу. Вам может понадобиться анализ на холестерин или другой медицинский тест. Нездоровый уровень холестерина требует лечения, которое может предотвратить опасные для жизни болезни сердца», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Ксантелазмы — это твердые, липкие отложения желтого цвета, которые появляются вокруг глаз. Исследователи обнаружили, что эти «отложения» часто, но не всегда, связаны с «нездоровым уровнем холестерина», что может быть предупреждающим признаком сердечных заболеваний. Если вы заметили болезнь, вам следует обратиться к врачу, чтобы провериться на высокий уровень холестерина.Болезнь сердца — это когда приток крови к сердцу ограничен, как правило, из-за «плохого» холестерина ЛПНП и других веществ, отложившихся в стенках артерий. Это известно как атеросклероз, и это может быть тот же процесс, который вызывает ксантелазмы вокруг ваших глаз, хотя это не точно.Желтые отложения чаще всего видны на верхних веках и на внутренней части век ближе к носу.Несмотря на неопределенность связи между холестерином и ксантелазмами, прошлые исследования подтвердили связь между ксантелазмами и сердечными заболеваниями.Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

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