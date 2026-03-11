В Минздраве Ульяновской области раскрыли сведения о доходах главврачей больниц

В Ульяновской области обнародованы сведения о заработной плате руководителей медицинских учреждений за 2025 год. Согласно опубликованным данным, доходы главных врачей увеличились по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший доход среди главврачей зафиксирован у Олега Прохорова, возглавляющего Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С.Д. Грязнова. Его заработная плата составила 187 тысяч рублей. На третьем месте по уровню дохода — Линара Ещенко, исполняющая обязанности главного врача Большенагаткинской районной больницы, с показателем 182,5 тысячи рублей.

В числе руководителей с наименьшей заработной платой названа Анна Минаева, главный врач Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева. Ее доход за отчетный период составил 87 117 рублей.

Публикация информации о доходах руководителей медицинских организаций проводится в рамках обеспечения прозрачности и открытости в системе здравоохранения. Такие сведения могут представлять интерес для общественности и способствовать формированию доверия к медицинским учреждениям региона.

В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что анализ динамики заработных плат позволяет отслеживать изменения в системе оплаты труда и учитывать их при формировании кадровой политики.