В Ростовской области за пять лет выросло число детей с ожирением

В Ростовской области отмечено увеличение числа детей и подростков, у которых диагностировано ожирение. По данным регионального Минздрава, за последние пять лет этот показатель вырос на 8,8% и превысил 19 500 человек.

Первый заместитель министра здравоохранения области Елена Теплякова сообщила, что проблема сохраняет актуальность для региона. По её словам, официальная статистика фиксирует рост числа случаев среди несовершеннолетних.

На федеральном уровне, по оценкам эксперта Пискуновой, в России насчитывается около полумиллиона детей с ожирением. Она также отметила, что реальные показатели могут быть выше официальных данных.

Вопрос детского ожирения рассматривается как значимый для системы здравоохранения, поскольку может представлять опасность для здоровья подрастающего поколения. Специалисты обращают внимание на необходимость мониторинга ситуации.

Пискунова подчеркивает, что проблема требует внимания со стороны родителей и медицинских работников. Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за состоянием здоровья детей.