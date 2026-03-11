В Бурятии за три дня собрали миллион рублей для 18-летнего Ринчина Шарлуева
В Бурятии за короткое время удалось собрать миллион рублей для 18-летнего Ринчина Шарлуева, который столкнулся с тяжелой травмой позвоночника.
Молодой человек планировал поступать в медицинский университет и готовился к будущей профессии стоматолога. Однако после несчастного случая ему был поставлен диагноз — компрессионный перелом позвонка с сдавлением спинного мозга.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако специалисты предупредили о возможных серьезных последствиях подобной травмы.
Сбор средств для Шарлуева вызвал широкий отклик среди жителей региона, что подчеркивает значимость темы поддержки молодых людей, оказавшихся в сложной ситуации.
Медики отмечают, что подобные травмы могут представлять опасность для здоровья и требуют длительного наблюдения и реабилитации.
