В Бурятии за три дня собрали миллион рублей для 18-летнего Ринчина Шарлуева

В Бурятии за короткое время удалось собрать миллион рублей для 18-летнего Ринчина Шарлуева, который столкнулся с тяжелой травмой позвоночника.

Молодой человек планировал поступать в медицинский университет и готовился к будущей профессии стоматолога. Однако после несчастного случая ему был поставлен диагноз — компрессионный перелом позвонка с сдавлением спинного мозга.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако специалисты предупредили о возможных серьезных последствиях подобной травмы.

Сбор средств для Шарлуева вызвал широкий отклик среди жителей региона, что подчеркивает значимость темы поддержки молодых людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Медики отмечают, что подобные травмы могут представлять опасность для здоровья и требуют длительного наблюдения и реабилитации.

