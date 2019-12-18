6 простых советов для улучшения осанки
Хорошая осанка крайне важна для здоровья. Поддержание правильного положения тела сидя и стоя помогает предотвратить травмы и боль, а также поддерживает работу мышц и остальной части тела. Осознание правильного положения тела, регулярные растяжки и использование еще некоторых советов помогут улучшить осанку.
Проблемы, с которыми сталкиваются люди с плохой осанкой:
- боль в спине и шее
- плохой баланс
- затрудненное дыхание
- головные боли
- недержание
- запор
- изжога
6 советов, как сделать осанку идеальной
Использование ортопедических конструкций для осанкиСуществуют корсеты, которые осторожно отводят назад плечи, чтобы улучшить положение сидящего и стоящего человека.
Физическая активностьУпражнения могут помочь нарастить мышцы, необходимые для поддержания хорошей осанки.
Помните о рабочих устройствахУбедитесь, что экраны и клавиатуры компьютера находятся на высоте, способствующей здоровой осанке. Письменные стулья и рабочие поверхности также должны быть на соответствующей высоте.
Поддержание здорового весаЛишний вес может вызвать дополнительную нагрузку на мышцы и вывести тело из равновесия.
Получение достаточной поддержки для позвоночникаУбедитесь, что ягодицы, спина и бедра имеют достаточную поддержку, когда вы садитесь. При необходимости используйте небольшую подушку за спиной и убедитесь, что бедра параллельны полу.
Использование воображения
"Стоя, представьте, что есть струна, простирающаяся от вершины головы в воздух. Представьте, что кто-то натягивает эту веревку, удерживая голову и плечи, бедра, колени и лодыжки в ровном положении", - пишет издание Medical News Today.
Ранее на Медикфорум мы писали о признаках начинающего остеопороза.
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