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6 простых советов для улучшения осанки

6 простых советов для улучшения осанки

Хорошая осанка крайне важна для здоровья. Поддержание правильного положения тела сидя и стоя помогает предотвратить травмы и боль, а также поддерживает работу мышц и остальной части тела. Осознание правильного положения тела, регулярные растяжки и использование еще некоторых советов помогут улучшить осанку.

Проблемы, с которыми сталкиваются люди с плохой осанкой:
  • боль в спине и шее
  • плохой баланс
  • затрудненное дыхание
  • головные боли
  • недержание
  • запор
  • изжога

6 советов, как сделать осанку идеальной

Использование ортопедических конструкций для осанки

Существуют корсеты, которые осторожно отводят назад плечи, чтобы улучшить положение сидящего и стоящего человека.

Физическая активность

Упражнения могут помочь нарастить мышцы, необходимые для поддержания хорошей осанки.

Помните о рабочих устройствах

Убедитесь, что экраны и клавиатуры компьютера находятся на высоте, способствующей здоровой осанке. Письменные стулья и рабочие поверхности также должны быть на соответствующей высоте.

Поддержание здорового веса

Лишний вес может вызвать дополнительную нагрузку на мышцы и вывести тело из равновесия.

Получение достаточной поддержки для позвоночника

Убедитесь, что ягодицы, спина и бедра имеют достаточную поддержку, когда вы садитесь. При необходимости используйте небольшую подушку за спиной и убедитесь, что бедра параллельны полу.

Использование воображения

"Стоя, представьте, что есть струна, простирающаяся от вершины головы в воздух. Представьте, что кто-то натягивает эту веревку, удерживая голову и плечи, бедра, колени и лодыжки в ровном положении", - пишет издание Medical News Today.

Ранее на Медикфорум мы писали о признаках начинающего остеопороза.
Теги : осанка

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