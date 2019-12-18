Росконтроль проверил сливочное масло - в 27 из 36 образцах нашли пальмовое масло

Какое масло покупать?

"Только 9 из 36 проверенных образцов оказались настоящим сливочным маслом. Успешно прошло первичную проверку «традиционное» масло брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня»", - говорится на официальном сайте Росконтроля.

Масло, в котором обнаружен заменитель молочного жира:

«Белорусские традиции», «Традиционное», «Вологодские традиции» — ООО «Курский завод»;

«Традиционное», «Белорусские традиции», «Золотое качество», «Золотое качество. Традиционное» — ООО «Росмол»;

Масло сладко-сливочное и Традиционное — ООО «Меркурий»;

«Традиционное» — ООО «СН-Продукт»;

«Традиционное» «Крестьянское», — ООО «Вита»;

«Традиционное» «Крестьянское» — ООО «Инфо-сервис»;

«Традиционное» — ООО «Эридан»;

«Традиционное» — ИП Матвеева Т.М.;

«Традиционное», «Крестьянское» — ООО «Молочный дом»;

«Традиционное» — ООО «Масловита».

Почему так много нарушений?

"Без того непопулярные молокосодержащие продукты с растительными жирами получили такой мощный анти-пиар, что продавать их по-честному стало просто невозможно. В итоге значительная часть бизнеса вынуждена вывести подобные продукты из ассортимента или уйти в «серую» зону".