Росконтроль проверил сливочное масло - в 27 из 36 образцах нашли пальмовое масло
Главная проблема производства молочной продукции в России - фальсификация. Чтобы снизить затраты, производители подмешивают в сливочное масло пальмовое или хуже - говяжий жир. Росконтроль проверил популярные образцы и пришел к неутешительным выводам: только 9 из 36 марок соответствовали нормам качества сливочного масла.
В тесте участвовало масло 72,5 и 82,5 процентов жирности, закупленное в магазина Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эксперты определяли основные показатели, включая жирнокислотный состав, содержание холестерина и фитостеринов, трансизомеров, а также массовую долю жира.
Какое масло покупать?
"Только 9 из 36 проверенных образцов оказались настоящим сливочным маслом. Успешно прошло первичную проверку «традиционное» масло брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня»", - говорится на официальном сайте Росконтроля.
Масло, в котором обнаружен заменитель молочного жира:
- «Белорусские традиции», «Традиционное», «Вологодские традиции» — ООО «Курский завод»;
- «Традиционное», «Белорусские традиции», «Золотое качество», «Золотое качество. Традиционное» — ООО «Росмол»;
- Масло сладко-сливочное и Традиционное — ООО «Меркурий»;
- «Традиционное» — ООО «СН-Продукт»;
- «Традиционное» «Крестьянское», — ООО «Вита»;
- «Традиционное» «Крестьянское» — ООО «Инфо-сервис»;
- «Традиционное» — ООО «Эридан»;
- «Традиционное» — ИП Матвеева Т.М.;
- «Традиционное», «Крестьянское» — ООО «Молочный дом»;
- «Традиционное» — ООО «Масловита».
Почему так много нарушений?По словам Александра Борисова, сопредседателя Союза потребителей, «Р.О.С.контроль» ситуация усугубилась после принятия закона о необходимости разделения на полках магазинов продукции с растительными маслами и без них.
"Без того непопулярные молокосодержащие продукты с растительными жирами получили такой мощный анти-пиар, что продавать их по-честному стало просто невозможно. В итоге значительная часть бизнеса вынуждена вывести подобные продукты из ассортимента или уйти в «серую» зону".
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