Симптомы рака легких на нашем лице
Рак легких - второй по степени распространения вид опухолей среди мужчин и женщин во многих странах мира. Распознавание его симптомов на ранней стадии позволяет получить наилучшие прогнозы при лечении.
К сожалению, рак легких почти никогда не проявляет себя на ранних стадиях, когда его легко вылечить. Когда же эти симптомы появляются, то чаще всего они выражаются сильным кашлем, который длительное время не проходит и даже усиливается. Иногда в мокроте появляется кровь. Также к симптомом рака лёгких относятся боли в грудной клетке, необъяснимое похудение и усталость. Но порой ранние симптомы опухолей легких можно распознать по лицу пациентов, причём на этой стадии прогнозы могут быть довольно оптимистичными.
Обязательно обратите внимание на отёки лица, которые могут вызываться раком лёгких. Также этим отёкам бывает подвержена и шея, если опухоль давит на вену, идущую от головы к сердцу. Этот симптом называется синдромом верхней полой вены. Речь идет о вене, переносящей кровь из головы и рук к сердцу. Эта вена проходит рядом с верхней частью правого легкого, а также неподалеку от лимфатических узлов в грудной клетке.
Опухоли в легких или вокруг этих органов и в лимфатических узлах могут влиять на функционал верхней полой вены, блокируя нормальный проток крови. Многие врачи согласны с тем, что сдавливание этой вены чаще всего возникает из-за рака. Но не только опухоли легких - другие злокачественные образования могут вызвать данное явление, включая рак груди, лимфому, рак яичка, щитовидной железы и гипофиза. Об этом сообщает Express. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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