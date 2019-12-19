Походы в театр продлевают жизнь
Если вы хотите жить подольше, посещайте раз в месяц в музей или театр. Ученые выяснили, что эта привычка уменьшает риск смерти в следующие 12 лет на 30%.
Новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона с участием 7 000 людей старше 50 лет, за которыми наблюдали 12 лет, показало, что ежемесячные походы в театр или музей уменьшают риск преждевременной смерти. Принявшие в этом эксперименте участие добровольцы, которые посещали учреждения культуры каждые несколько месяцев, на 14% реже умирали к концу периода наблюдений. Если же походы в музеи, театры, а также художественные галереи осуществлялись один раз в месяц, то риск преждевременной смерти сокращался на 31%.
Данное исследование представила дополнительные доказательства того, что активное увлечение искусством, вне зависимости от того, является ли это игрой на флейте или любованием художественными полотнами и спектаклями, может пойти на пользу здоровью человека. При этом ученые не доказали, что именно регулярные походы в театр являются причиной снижения риска преждевременной смерти, поскольку само исследование была наблюдательным. Однако они полагают, что посещение учреждений культуры улучшает психическое здоровье и показатели физической активности.
Связь между продолжительностью жизни и увлечением искусством сохранялась даже после того, когда ученые брали во внимание изначальный уровень физической активности и психического здоровья каждого из участников эксперимента. Это первое исследование, авторы которого предположили, что активное увлечение искусством может замедлить уход из жизни человека. Его результаты публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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