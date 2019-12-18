В 2020 году увеличится финансирование фельдшерско-акушерских пунктов и сократятся сроки диагностики

«Новой программой предусмотрен приоритет первичной медико-санитарной помощи, что подразумевает увеличение финансового обеспечения этого направления», – сообщила Ольга Верховодова, начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования на расширенном заседании Совета директоров ФОМС.





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Дорогостоящие диагностические процедуры станут доступнее

«В субвенции предусмотрены средства на оплату дорогостоящих лабораторных и инструментальных методов исследований в размере 12,6 млрд рублей», – проинформировал Антон Устюгов, начальник финансово-экономического управления ФОМС.

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