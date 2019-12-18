  1. | | В 2020 году увеличится финансирование фельдшерско-акушерских пунктов и сократятся сроки диагностики

В 2020 году увеличится финансирование фельдшерско-акушерских пунктов и сократятся сроки диагностики

В 2020 году увеличится финансирование фельдшерско-акушерских пунктов и сократятся сроки диагностики

Правительство обещает улучшить качество медицинской помощи в 2020 году  - сократятся сроки диагностических процедур, увеличиться финансирование лечения и диагностики онкологических заболевания, а фельдшерско-акушерские пункты в селах станут более доступными. Финансовое обеспечение базовой программы ОМС в 2020 году вырастет на 7,6% и составит 2 225,4 млрд. рублей.

«Новой программой предусмотрен приоритет первичной медико-санитарной помощи, что подразумевает увеличение финансового обеспечения этого направления», – сообщила Ольга Верховодова, начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования на расширенном заседании Совета директоров ФОМС.

ФАПы

Каждый фельдшесрко-акушерский пункт будет получать гарантированную сумму из средств обязательного медицинского страхования. Сегодня эти подразделения содержатся за счет общего дохода медицинских организаций. Объем финансирования ФАПов будет зависеть от численности населения в поселке. Кроме того, повышенные коэффициенты финансирования будут получать населенные пункты, которые находятся на отдаленных территориях, с населением менее пятидесяти тысяч человек.

Дорогостоящие диагностические процедуры станут доступнее

«В субвенции предусмотрены средства на оплату дорогостоящих лабораторных и инструментальных методов исследований в размере 12,6 млрд рублей», – проинформировал Антон Устюгов, начальник финансово-экономического управления ФОМС.


К таким методом относятся: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, эндоскопические диагностические исследования, исследования, направленные на выявление злокачественных новообразований - гистологических и молекулярно-генетических исследования.

Онкология

Сократятся предельные сроки диагностики при подозрении на онкологические заболевания: максимум 7 дней со дня назначения. При этом консультации врачей-специалистов должны быть проведены в пределах 3 дней.

В ФОМС отметили, что все вышеперечисленные нововведения включены в базовую программу ОМС.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, что лечение рака будут выделено 270 миллиардов рублей в 2020 году.
Теги : ОМС, медицинское обслуживание

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