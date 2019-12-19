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Пешие прогулки на работу снижают риск инфаркта

Велосипед

Нам всем необходимо взять за привычку отправляться на работу пешком, а в тёплое время года ездить туда на велосипеде. Таким образом можно уменьшить риск инфаркта, как показало исследование с участием 43 млн человек.

Ученые из Университета Лидса выяснили, что пешие прогулки или велосипедные поездки из дома на работу и обратно снижают риск инфаркта. Информация по 43 млн жителей Англии убедительно свидетельствует, что количество инфарктов ниже в тех областях, где наиболее популярно активное передвижение на работу. И хотя эти преимущества не слишком велики, а само снижение риска составляет всего 1,7%, зато эффект затрагивает одинаково мужчин и женщин. Авторы исследования призывают работодателей облегчить сотрудникам возможность активного путешествия на работу и обратно. Иногда эти самые сотрудники проводят часы в автомобильных пробках или в поездах.

Что же касается властей, то они бы могли более активно строить специальные велосипедные дорожки на автомобильных магистралях. Возраст людей, которые попали в сферу внимания исследователей, составлял от 25 до 74 лет. Активным передвижением на работу назывался способ, при котором основную часть пути сотрудник проделывал либо на своих двоих, либо на велосипеде, или на неэлектрическом самокате. Об этом пишет European Journal of Preventive Cardiology.

"Хотя мы не можем утверждать, что активные путешествия на работу снижают риск инфаркта, результаты нашего исследования свидетельствуют о возможности такой взаимосвязи, - говорит автор наблюдение профессор Крис Гейл (Chris Gale), консультант-кардиолог. - Эффект этих активных передвижений сравнительно скромен, если сравнивать его с воздействием отказа от курения, борьбы с ожирением, профилактики диабета и регулярными физическими нагрузками. Однако наше исследование предполагает, что даже эти умеренные нагрузки, которые мы получаем от активных передвижений на работу и обратно, могут улучшить статистику по заболеваниям сердца в национальном масштабе". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : велосипед, инфаркты

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