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Простуда или уже осложнение: 3 признака

Простуда или уже осложнение: 3 признака

Простуда всегда расстраивает, поскольку часто нарушает планы - работы или отпуска. Поэтому когда человек заболевает, то пытается "отлежаться" день-два и вернуть жизнь в привычное русло (а некоторые и вовсе переносят болезнь "на ногах"). Но врачи предупреждают - подобное поведение чревато серьезными осложнениями. Эти 3 признака помогут отличить симптомы ОРВИ от осложнений.

"Врачи предупреждают: небрежное отношение к вирусам приводит к осложнениям. Именно беспечные пациенты образуют так называемую «вторую волну» эпидемии", - пишет КП 

Насморк

ОРВИ

Начинается с зуда и слезоточивости, сопровождается заложенность носа. У взрослых проходит за пять-шесть дней, у детей может длиться до десяти дней.

Осложнения

Насморк, вызванный осложнением, сопровождается шумом в ушах, головной болью, иногда температурой. Но главный признак - длительность (более 7 дней у взрослых). При обнаружении этих симптомов обратитесь к ЛОР-врачу.

Кашель

ОРВИ

Кашель - нормальная реакция при ОРВИ, если он длится не больше недели. Подавлять с помощью лекарств, его стоит только в случае, если он становится изнуряющим.

Осложнения

Длительный кашель, который сопровождается хрипами, болью в груди, высокой температурой.

Температура

ОРВИ

Если есть, то не превышает 38,5. Сбивать ее следует только в том случае, если она выше этой отметки.

Осложнения

Выше 39 градусов. Сопровождается учащенным дыханием, иногда одышкой. Держится более суток. Стоит быстро принять меры и вызвать скорую помощь.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, что 8 часов сна защищают от инсультов.
Теги : осложнения гриппа, простуда, орви

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