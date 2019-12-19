Простуда или уже осложнение: 3 признака
Простуда всегда расстраивает, поскольку часто нарушает планы - работы или отпуска. Поэтому когда человек заболевает, то пытается "отлежаться" день-два и вернуть жизнь в привычное русло (а некоторые и вовсе переносят болезнь "на ногах"). Но врачи предупреждают - подобное поведение чревато серьезными осложнениями. Эти 3 признака помогут отличить симптомы ОРВИ от осложнений.
"Врачи предупреждают: небрежное отношение к вирусам приводит к осложнениям. Именно беспечные пациенты образуют так называемую «вторую волну» эпидемии", - пишет КП
Насморк
ОРВИНачинается с зуда и слезоточивости, сопровождается заложенность носа. У взрослых проходит за пять-шесть дней, у детей может длиться до десяти дней.
ОсложненияНасморк, вызванный осложнением, сопровождается шумом в ушах, головной болью, иногда температурой. Но главный признак - длительность (более 7 дней у взрослых). При обнаружении этих симптомов обратитесь к ЛОР-врачу.
Кашель
ОРВИКашель - нормальная реакция при ОРВИ, если он длится не больше недели. Подавлять с помощью лекарств, его стоит только в случае, если он становится изнуряющим.
ОсложненияДлительный кашель, который сопровождается хрипами, болью в груди, высокой температурой.
Температура
ОРВИЕсли есть, то не превышает 38,5. Сбивать ее следует только в том случае, если она выше этой отметки.
ОсложненияВыше 39 градусов. Сопровождается учащенным дыханием, иногда одышкой. Держится более суток. Стоит быстро принять меры и вызвать скорую помощь.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что 8 часов сна защищают от инсультов.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий