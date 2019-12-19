Стоматолог назвал два лучших продукта для здоровья зубов
Профессор и главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко, рассказал, почему увлечение жесткой пищей приводит к пародонтозу, и какие продукты необходимо есть, чтобы обеспечить зубы кальцием.
Жестко, но в меру
"Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно включать в рацион достаточно жестких и сырых продуктов — морковки, капусты, сельдерея, яблок. Жуйте их тщательно, а не поручайте измельчение кухонному комбайну – в организме все, что не работает, становится ненужным, и вы попросту потеряете зубы, если вы их не нагружаете. А если еще и плохо их чистить, то риск остаться без зубов еще выше. Надо помнить, что «бесплатно» человеку даются только 52 зуба (20 молочных и 32 постоянных), - рассказал «Доктору Питеру» проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. Павлова и главный стоматолог Петербурга Андрей Яременко.
При этом чрезмерное увлечение твердыми продуктами может вызвать непосильную нагрузку, что приведет к развитию пародонтита и пародонтоза.
Бесполезные сладости
"От сложных десертов, как и от леденцов, лучше совсем отказаться. Чем более сложно приготовлено кондитерское изделие — тем оно вреднее для полости рта. Я уже не говорю про болезни других органов. А «сосучки» и чупа-чупсы — это совсем беда. Они приводят к очаговой деминерализации зубов и создают активную питательную среду для размножения бактерий, из-за которых со временем образуется кариес.
Если очень хочется сладкого, то профессор советует остановить выбор на темном шоколаде или мармеладе.
Тепло, но не горячоПо словам стоматолога, стоит избегать слишком горячей пищи - она должна быть теплой, но не обжигающе горячей. Это вредно и для эмали и для желудочного тракта в целом.
"Связь между частыми ожогами слизистой и развитием рака уже доказана учеными. Эмали вредит также чередование температур — горячее-холодное. От такого «контрастного душа» она начинает трескаться, - сказал главный стоматолог", - сказал главный петербургский стоматолог в интервью "Доктор Питер".
Рыба и кефирИменно эти продукты необходимо есть, чтобы обеспечить организм кальцием, при этом для его усвоения важен витамин Д, поэтому лучше налегать на рыбу и кефир, когда вы находитесь на отдыхе под солнечными лучами. Либо есть много жирной рыбы, если вы получаете мало солнечного света.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как помочь ребенку, у которого режутся зубы.
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