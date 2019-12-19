Стоматолог назвал два лучших продукта для здоровья зубов

Жестко, но в меру

"Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно включать в рацион достаточно жестких и сырых продуктов — морковки, капусты, сельдерея, яблок. Жуйте их тщательно, а не поручайте измельчение кухонному комбайну – в организме все, что не работает, становится ненужным, и вы попросту потеряете зубы, если вы их не нагружаете. А если еще и плохо их чистить, то риск остаться без зубов еще выше. Надо помнить, что «бесплатно» человеку даются только 52 зуба (20 молочных и 32 постоянных), - рассказал «Доктору Питеру» проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. Павлова и главный стоматолог Петербурга Андрей Яременко.

Бесполезные сладости

"От сложных десертов, как и от леденцов, лучше совсем отказаться. Чем более сложно приготовлено кондитерское изделие — тем оно вреднее для полости рта. Я уже не говорю про болезни других органов. А «сосучки» и чупа-чупсы — это совсем беда. Они приводят к очаговой деминерализации зубов и создают активную питательную среду для размножения бактерий, из-за которых со временем образуется кариес.

Тепло, но не горячо

"Связь между частыми ожогами слизистой и развитием рака уже доказана учеными. Эмали вредит также чередование температур — горячее-холодное. От такого «контрастного душа» она начинает трескаться, - сказал главный стоматолог", - сказал главный петербургский стоматолог в интервью "Доктор Питер".

Рыба и кефир