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Стоматолог назвал два лучших продукта для здоровья зубов

Стоматолог назвал два лучших продукта для здоровья зубов

Профессор и главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко, рассказал, почему увлечение жесткой пищей приводит к пародонтозу, и какие продукты необходимо есть, чтобы обеспечить зубы кальцием.

Жестко, но в меру

"Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно включать в рацион достаточно жестких и сырых продуктов — морковки, капусты, сельдерея, яблок. Жуйте их тщательно, а не поручайте измельчение кухонному комбайну – в организме все, что не работает, становится ненужным, и вы попросту потеряете зубы, если вы их не нагружаете. А если еще и плохо их чистить, то риск остаться без зубов еще выше. Надо помнить, что «бесплатно» человеку даются только 52 зуба (20 молочных и 32 постоянных), - рассказал «Доктору Питеру» проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. Павлова и главный стоматолог Петербурга Андрей Яременко.

При этом чрезмерное увлечение твердыми продуктами может вызвать непосильную нагрузку, что приведет к развитию пародонтита и пародонтоза.

Бесполезные сладости

"От сложных десертов, как и от леденцов, лучше совсем отказаться. Чем более сложно приготовлено кондитерское изделие — тем оно вреднее для полости рта. Я уже не говорю про болезни других органов. А «сосучки» и чупа-чупсы — это совсем беда. Они приводят к очаговой деминерализации зубов и создают активную питательную среду для размножения бактерий, из-за которых со временем образуется кариес.

Если очень хочется сладкого, то профессор советует остановить выбор на темном шоколаде или мармеладе.

Тепло, но не горячо

По словам стоматолога, стоит избегать слишком горячей пищи - она должна быть теплой, но не обжигающе горячей. Это вредно и для эмали и для желудочного тракта в целом. 

"Связь между частыми ожогами слизистой и развитием рака уже доказана учеными. Эмали вредит также чередование температур — горячее-холодное. От такого «контрастного душа» она начинает трескаться, - сказал главный стоматолог", - сказал главный петербургский стоматолог в интервью "Доктор Питер".

Рыба и кефир

Именно эти продукты необходимо есть, чтобы обеспечить организм кальцием, при этом для его усвоения важен витамин Д, поэтому лучше налегать на рыбу и кефир, когда вы находитесь на отдыхе под солнечными лучами. Либо есть много жирной рыбы, если вы получаете мало солнечного света.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, как помочь ребенку, у которого режутся зубы.
Теги : стоматология, зубы

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