Головная боль во второй половине дня: когда это очень опасно?

сухость слизистых оболочек,

темная моча или нечастое мочеиспускание,

головокружение,

раздражительность.

изменения в зрении или боль в глазах,

сильная головная боль, которая значительно отличается от обычной головной боли человека,

сильная головная боль, возникающая внезапно и не ослабевающая при попытках ее снять, например, массажем или питьем воды,

ощущение треска в голове,

дезориентация,

очень жесткая шея, высокая температура или боль в мышцах.

Многие люди испытывают головную боль во второй половине дня именно из-за обезвоживания, которое может начаться после того, как человек долгое время обходится без воды, при этом пьет много кофе или чая.На обезвоживание могут также указывать следующие симптомы:Головные боли напряжения - самый распространенный тип головной боли. Они возникают, когда мышцы шеи, плеч или челюсти подолгу пребывают в напряжении – например, когда человек проводит много часов в машине, за компьютером или в неудобной позе.Головная боль этого типа, как правило, начинается медленно и постепенно усиливается в течение нескольких часов. Боли, связанные с напряжением, не опасны, но они могут длиться часами или днями.На некоторых людей он может действовать как пусковой механизм головной боли. Кроме того, кофеин может способствовать обезвоживанию, что является дополнительным условием для возникновения головной боли.В свою очередь, люди, которые регулярно употребляют кофеин, могут испытывать головную боль при отмене кофеина, если они хотят сократить его потребление и пропускают свою обычную утреннюю или дневную чашку кофе. Головные боли, связанные с отменой кофеина, часто возникают именно во второй половине дня.Оно также может стать причиной головных болей, например, в обстоятельствах, когда человек долго не ел. Люди, принимающие лекарства от диабета, могут быть более уязвимы к таким головным болям, вызванным голодом, потому что некоторые лекарства от диабета могут тоже вызывать значительное снижение уровня сахара в крови между приемами пищи.Высокое кровяное давление обычно не вызывает головные боли, но если же это все-таки происходит, значит, давление не просто повысилось, а достигло критически высокой отметки (например, 180 на 120). Человек с головной болью из-за высокого кровяного давления может не иметь больше других симптомов, или же он может видеть пятна, краснеть, чувствовать головокружение.Высокое кровяное давление, которое вызывает головную боль, всегда является неотложной медицинской помощью. Особенно оно опасно для беременных женщин.Имеющиеся проблемы со зрением, утомление глаз от длительного нахождения за компьютером могут вызывать в органах зрения напряжение, которое тоже способно приводить к головным болям.Во второй половине дня могут возникать головные боли, связанные с серьезными проблемами со здоровьем, такими как инсульт или аневризма.Некоторые признаки того, что головная боль является поводом для срочного вызова медицинской помощи, включают в себяРанее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут дрожать руки.