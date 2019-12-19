Врач рассказала, какие люди плохо переносят теплую зиму

«В моменты магнитных бурь, характерных для неустойчивых зим, нарушается работа гипофиза, который отвечает за функционирование всех желез внутренней секреции, меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, ухудшается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость», - рассказала об этом врач.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» врач рассказала, что теплую зиму тяжело переносят в первую очередь те, что страдает бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, специалист заметила, что теплая зима сопровождается снижением атмосферного давления, которое влияет на гипотоников. В результате таких атмосферных колебаний они начинают страдать от одышки и ощущения нехватки воздуха.Также сложности с дыханием из-за нестабильной влажной и теплой зимней погоды возникают у астматиков.Еще одна категория людей, которые могут плохо чувствовать себя в такую зиму, как сейчас, - это аллергики. По словам Натальи Нассибуллиной, у этих людей на фоне погодных колебаний снижается уровень лейкоцитов в крови, из-за чего усиливается подверженность инфекционным заболеваниям.Также на теплую зиму плохо реагируют метеочувствительные граждане, у которых начинает страдать вся вегетативная нервная система.Наталья Нассибуллина посоветовала тренировать вегетативную нервную систему, чтобы легче переносить погодные аномалии. Для этого следует ходить на массаж, высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и регулярно питаться, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью очень холодная погода.